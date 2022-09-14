Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bu kişinin kullandığı depoya yapılan baskında, bandrolsüz 55 bin 900 adet tütün basılmış sigara, 20 kilogram kıyılmış tütün, 60 bin adet makaron, 200 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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