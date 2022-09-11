Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.D'nin (33) elindeki tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Kaynak: AA

Osmangazi, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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