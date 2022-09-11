Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

11.09.2022 11:40
Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.D'nin (33) elindeki tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, onu 29 sikke, 1 gümüş zincir ve 1 yüzüğü satmak isterken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserlerin müze müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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