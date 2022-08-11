Bursa'da çöplük yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da çöplük yangını

11.08.2022 16:11
Bursa'da çöplük yangını

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanın yakınındaki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanın yakınındaki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde, geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanın yakınındaki arazide, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çöplerin toplandığı alandaki yangına, Büyükşehir Belediyesi'nden 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.


YORUMLAR
500
Osmangazi'de metruk bina sorununa kökten çözüm Osmangazi'de metruk bina sorununa kökten çözüm İstanbul'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı İstanbul'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

Osmangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çöplük yangını - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:14:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da çöplük yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement