Bursa'da devrilen motosikletten yola savrulan iki kişinin üzerinden araba geçti - Son Dakika
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Bursa'da devrilen motosikletten yola savrulan iki kişinin üzerinden araba geçti

17.08.2022 07:16
Bursa'da devrilen motosikletten yola savrulan iki kişinin üzerinden araba geçti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletten düştükten sonra üzerlerinden otomobilin geçen iki kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletten düştükten sonra üzerlerinden otomobilin geçen iki kişi ağır yaralandı.

Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndaki alt geçitte 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen motosikletteki iki kişi yola savruldu.

Aynı istikamette seyreden 16 ANG 568 plakalı araç, yerdeki yaralıların üzerinden geçtikten sonra durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da devrilen motosikletten yola savrulan iki kişinin üzerinden araba geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da devrilen motosikletten yola savrulan iki kişinin üzerinden araba geçti - Son Dakika
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