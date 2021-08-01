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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil çaldıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil çaldıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si yakalandı

01.08.2021 09:33
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil çaldıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si yakalandı, System.String[]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çaldıkları otomobille İnegöl ilçesine gelen ve burada polisin, "dur" ihtarına uymayıp kaçan 4 şüpheliden 2'si kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çaldıkları otomobille İnegöl ilçesine gelen ve burada polisin, "dur" ihtarına uymayıp kaçan 4 şüpheliden 2'si kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Osmangazi ilçesinden çaldıkları 16 NUZ 42 plakalı otomobille İnegöl ilçesine gelen 1'i kadın 4 kişi, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın sonunda Kulaca Kavşağı mevkiine ters yönden giren şüpheliler araçtan inerek kaçmaya başladı. Polis, 2 şüpheliyi yakalarken, H.D. ve A.D. olay yerinden uzaklaştı.

Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, polis diğer zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil çaldıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil çaldıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si yakalandı

Osmangazi, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil çaldıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si yakalandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil çaldıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si yakalandı - Son Dakika
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