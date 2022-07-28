Bursa'da tırın çarptığı taksinin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da tırın çarptığı taksinin sürücüsü öldü

28.07.2022 20:57
Bursa'da tırın çarptığı taksinin sürücüsü öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tırın çarptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi de ağır yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tırın çarptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi de ağır yaralandı.

Bursa- İstanbul kara yolunda ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 16 EG 314 plakalı tır, kontrolden çıkarak, Osman Aras (50) idaresindeki 16 T 4011 plakalı taksiye arkadan çarpıp, yan yoldaki başka bir otomobilin üzerine devrildi.

Kaza yapan tırın arkasından gelen seyir halindeki otomobil, hafif ticari araç, servis minibüsü ve tır da hızlarını alamayarak zincirleme kaza yaptı.

Taksi sürücüsü Aras, 7 aracın karıştığı kazada otomobilinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle aracından çıkarılan Aras, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aras, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada diğer otomobilde ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bursa-İstanbul kara yolunda kaza nedeniyle Bursa istikameti tarafında 10 kilometreye yakın araç yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri kaza yerindeki yolda bir şeridi açarak kontrollü olarak trafik akışını sağlıyor.

Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen taksiye çarpan tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var Freni patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var Ah Nerede 4. Bölüm 2. Fragman Ah Nerede 4. Bölüm 2. Fragman
Kaynak: AA

Osmangazi, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tırın çarptığı taksinin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
19:44 Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 20:57:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da tırın çarptığı taksinin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement