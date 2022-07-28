Kazada diğer otomobilde ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan tırın arkasından gelen seyir halindeki otomobil, hafif ticari araç, servis minibüsü ve tır da hızlarını alamayarak zincirleme kaza yaptı.

Kaynak: AA

Osmangazi, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da tırın çarptığı taksinin sürücüsü öldü - Son Dakika

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