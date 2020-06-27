Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor - Son Dakika

Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor

- Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor Bursa'da yeni bir değer ortaya çıkarılıyor İnegöl Belediyesi ve özel bir gazlı içecek firması, bölgede çıkan doğal kaynak suyuyla Pamukkale travertenlerindeki görüntünün bir benzerini oluşturmak için denemelere başladı.

- Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor

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Bursa'da yeni bir değer ortaya çıkarılıyor

BURSA - İnegöl Belediyesi ve özel bir gazlı içecek firması, bölgede çıkan doğal kaynak suyuyla Pamukkale travertenlerindeki görüntünün bir benzerini oluşturmak için denemelere başladı. Kurşunlu bölgesi Bakmaca mevkiinde İnegöl'ün Pamukkale'si olacak bir çalışma yürütülüyor.

Kurşunlu bölgesinde bulunan kaynak suyu, Bakmaca mevkiinde yeni bir turizm değeri oluşturmak için kullanılmaya başladı. İnegöl Belediyesi ile Freşa firması, adeta İnegöl'ün Pamukkale'si olacak bir çalışmanın ilk adımlarını attı. Kaynak suyunun içerisindeki minerallerden dolayı üzerinde aktığı kayaların rengini beyazlatması ve travertenlerdeki görüntünün oluştuğunun keşfedilmesiyle, kaynak suyu Freşa firması tarafından 1500 metre taşınarak Bakmaca mevkiindeki yamaçta travertenler oluşması için kullanılmaya başlandı.

Başkan Taban 1 haftalık gelişmeyi yerinde inceledi

Bir hafta önce kaynak suyu hattının yapılmasıyla su bu bölgede kayaların üzerinde bırakıldı. 1 haftada ciddi bir beyazlama görülürken, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Freşa firması yetkilileriyle bölgede incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Bugün İlçe Başkanımızla, Freşa yetkililerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla Kurşunlu'da Bakmaca mevkiindeyiz. Biliyorsunuz çok güzel bir sıcak su kaynağımız var. Firmamız burada vakti zamanında yaptığı çalışmalarda güzel bir kaynak tespit etti. Bu kaynakla ilgili gerekli çalışmaları da yaptı. İnşallah bununla ilgili gelişmeleri de gerçekleştikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeni değerler kazandırmak istiyoruz

Bölgenin İnegöl turizmi açısından yeni bir değer olarak ortaya çıkacağını aktaran Başkan Taban, "Bakmaca bölgesi vatandaşlarımızın yoğun olarak gelip piknik yaptığı, doğayla buluştuğu, içerisinde mesire alanının bulunduğu bir bölge. Burada çok geçmişte bir suyun varlığında bahsedilirdi. Ancak o suyun daha sonra kesilmesi üzerine bu çıkan kaynak suyundan Freşa firmamız kendi imkanlarıyla ve destekleriyle buraya yaklaşık 1500 metreden suyu taşıdı. Arkamızda gördüğünüz manzara yaklaşık 1 haftalık görüntü. Tamamen siyah renkte olan kayaların suyu verdikçe beyazladığını görmeye başlıyoruz. İnşallah bununla alakalı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin her bir köşesi güzellikler içerisinde. Buranın turizm anlamında, doğa güzellikleri anlamında güzellikleri var. Bunları keşfetmemiz lazım. Şehrimiz sanayi şehri, ticaret şehri. Belki ekonomik anlamda çok ciddi değer oluşturuyor olabilir ama bunun üzerine biz daha değerli olanlarını da eklemek istiyoruz. Bugün de özellikle bu yapılan çalışmanın neticesinde kayaların üzerinde o aynı travertenlerde olduğu gibi beyazlamayı yerinde görelim istedik. Bunun gelişimini takip edeceğiz. Çıkan bu kaynak suyuyla ilgili firmamızın da yaptığı çalışmalar var. Bunlarla ilgili de gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Gayret ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İşletmemiz burada hem istihdam hem de şehrimizden çıkan bir marka olmuştur. Vergi ve ihracatıyla da ekonomiye değer katmıştır. İşletme yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor - Son Dakika

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