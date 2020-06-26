Bursa'nın 'Reisi' alıcısını bekliyor - Son Dakika

Bursa'nın 'Reisi' alıcısını bekliyor

Bursa'nın 'Reisi' alıcısını bekliyor -Kurban Bayramı'na 1 ay kala elindeki kurbanlıkların çoğunu sattı Bursa'da hayvan çiftliği bulunan üretici, bayrama 1 ay kala elindeki kurbanlıkların çoğunu sattı.

Bursa'nın 'Reisi' alıcısını bekliyor

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- Kurban Bayramı'na 1 ay kala elindeki kurbanlıkların çoğunu sattı

BURSA - Bursa'da hayvan çiftliği bulunan üretici, bayrama 1 ay kala elindeki kurbanlıkların çoğunu sattı. 1 tonluk 'Reis' ismini verdiği boğaya ise müşteri arıyor.

Bursa Mudanya ilçesi Çekrice köyünde çiftliği bulunan Bahattin Er, yetiştirdiği tonluk boğalarla Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. 1 ton ağırlığındaki 'Reis' ismini verdiği boğaya 23 bin liradan satışa çıkartan Er, devasa boğayı görenlerin hayranlığını gizleyemediğini ifade etti. Çiftçi Bahattin Er, kendi beslediği büyükbaş hayvanları bayrama 1 ay olmasına rağmen büyük çoğunluğunu satmayı başardı. Küçükbaş hayvanlarının da yarısını satan Er, bu yıl kurbanlıklara rağbet olduğunu dile getirdi. Fiyatlar ise geçen yıla oranla büyükbaşlarda 3 bin lira, küçük başlarda ise 250 lira artmış durumda.

Özenle yetiştirdiği 1 tonluk 'Reisi' 23 bin liradan satışa çıkarttığını ifade eden Bahattin Er, "Bu yıl bayrama uzun bir süre olmasına rağmen elimizdeki hayvanlar çok az kaldı. 25 tane dana satışı yaptık. Elimizde 3-5 tane kaldı. Küçük başlarında yarısını sattık. Bu yıl aylar öncesinden talep var. Elimizde bulunan 1 tonluk boğaya ise müşteri arıyoruz. Özenle baktık 23 bin liraya satacağız. Bu yıl danalar 12 bin liradan başlıyor. Küçükbaşlar ise bin 250 liradan başlıyor" dedi.

Kurban Bayramı, Mudanya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:30 Kaynak: İHA

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