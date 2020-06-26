Bursa'nın 'Reisi' alıcısını bekliyor

- Kurban Bayramı'na 1 ay kala elindeki kurbanlıkların çoğunu sattı

BURSA - Bursa'da hayvan çiftliği bulunan üretici, bayrama 1 ay kala elindeki kurbanlıkların çoğunu sattı. 1 tonluk 'Reis' ismini verdiği boğaya ise müşteri arıyor.

Bursa Mudanya ilçesi Çekrice köyünde çiftliği bulunan Bahattin Er, yetiştirdiği tonluk boğalarla Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. 1 ton ağırlığındaki 'Reis' ismini verdiği boğaya 23 bin liradan satışa çıkartan Er, devasa boğayı görenlerin hayranlığını gizleyemediğini ifade etti. Çiftçi Bahattin Er, kendi beslediği büyükbaş hayvanları bayrama 1 ay olmasına rağmen büyük çoğunluğunu satmayı başardı. Küçükbaş hayvanlarının da yarısını satan Er, bu yıl kurbanlıklara rağbet olduğunu dile getirdi. Fiyatlar ise geçen yıla oranla büyükbaşlarda 3 bin lira, küçük başlarda ise 250 lira artmış durumda.

Özenle yetiştirdiği 1 tonluk 'Reisi' 23 bin liradan satışa çıkarttığını ifade eden Bahattin Er, "Bu yıl bayrama uzun bir süre olmasına rağmen elimizdeki hayvanlar çok az kaldı. 25 tane dana satışı yaptık. Elimizde 3-5 tane kaldı. Küçük başlarında yarısını sattık. Bu yıl aylar öncesinden talep var. Elimizde bulunan 1 tonluk boğaya ise müşteri arıyoruz. Özenle baktık 23 bin liraya satacağız. Bu yıl danalar 12 bin liradan başlıyor. Küçükbaşlar ise bin 250 liradan başlıyor" dedi.