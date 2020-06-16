Bursa'nın sahil mahallesinde kaya düşme tehlikesi - Son Dakika

Bursa'nın sahil mahallesinde kaya düşme tehlikesi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Mustafalı Mahallesi'nde kopan kayalar vatandaşları tedirgin etti. 50 tona yakın kayayı sadece bir ağaç tutuyor.

Bursa'nın sahil kıyısında bulunan turistlik Mustafalı Mahallesi kayaların düşme tehlikesi ile karşı karşıya. 50 tona yakın bir kayayı sadece bir ağaç tutuyor. Durumu AFAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildiren vatandaşlar tedirgin olduklarını dile getiriyor. Mahalle muhtarı Mustafa Kırık, "Her an kaya düşebilir. Böyle bir şey olursa evleri ezer geçer. Acil müdahale bekliyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden İsmail Cengiz ise, "Evimde rahat oturamıyorum. Kardeşlerim, annem, babam tehlike altındayız" diye konuştu.