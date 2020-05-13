Bursa'nın sahil şeridi çocuklarla doldu taştı - Son Dakika

Bursa'da serinlemek isteyen çocuklar deniz kenarlarına akın etti.



Marmara Denizi'ne kıyısı olan Gemlik ve Mudanya ilçelerinde 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıkma yasağının esnetildiği ilk günde velileriyle birlikte ilçe sahiline akın ettiler. Park ve oyun alanlarını dolduran miniklerin bir diğer eğlencesi de deniz suyu ile oynamak oldu.



Yanlarında anne yada babaları ile deniz kenarına gelen küçük çocuklar ayakkabılarını çıkartarak denize girip suyla oynadılar. Bazı çocuklarda ahşap iskeleden denizi seyrettiler.



Orhangazi ilçesinde de İznik Gölü kıyısına akın eden Bursalılar çocuklarını göl kıyısında ve göle bitişik çamlıkta ki oyun alanlarında eğlendirdi. 11 yaşındaki Buğlem Serbest, iki ay aradan sonra dışarı çıkmanın kendisi için garip olduğunu söyledi. Vaktini İznik Gölü Orhangazi sahilindeki çamlık alanda geçiren Serbest, kuzeniyle oyunlar oynayacağını söyledi. 7 yaşındaki Elif Arya Öztürk de çok heyecanlı olduğunu ve tüm vaktini oyunlar oynayarak geçirdiğini söyledi . Orhangazi'de ilçe merkezinde çocukların yoğunluğu dikkat çekerken, göl kenarındaki çamlık alanda vakit geçiren çocukların bisiklete binip oyunlar oynadığı gözlendi. - BURSA