Bursa'nın sahilleri bomboş kaldı - Son Dakika

Bursa'nın sahilleri bomboş kaldı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde eskiden iğne atsan düşmez dedirten sahil şeridinin boş görüntüsü dikkat çekti. Mudanya ilçesinde BUDO Feribot iskelesinden başlayıp Mudanya Mütareke Evi ve eski askeri lojmanların oraya kadar uzanan boş sahil yolu havadan görüntülendi. Denizin temiz görüntüsü ise gözlerden kaçmadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftaki ikinci gününde boş kalan sokaklar havadan görüntülendi. Bursa şehir merkezi dışında da özellikle sahil yollarıyla meşhur Mudanya ve Gemlik ilçeleri de sessizliğe büründü. BUDO ve İDO feribot iskelelerinin bulunduğu bölgelerdeki geniş otoparklar araçlar olmayınca yüzlerce metrekarelik boş alanlar ortaya çıktı. Mudanya'da iğne atsan yere düşmeyecek şekilde kalabalıkların görüldüğü sahil şeridinin bom boş hali de drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan insanlar olmayınca kirlilik seviyesi de azalan denizin masmavi görüntüsü dikkat çekti.