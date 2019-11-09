Son Dakika Haberleri: Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor
Son Dakika Güncel Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor

Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor

6 saat önce

Doğal havuzlarda gece ve gündüz kaplıca keyfi yaşatan Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor.

Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor, System.String[]

Doğal havuzlarda gece ve gündüz kaplıca keyfi yaşatan Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor.


Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde bulunan açık hava kaplıcası, daha çok kamp ve doğa tutkunlarının uğrak yeri olurken, yeni yıla kadar tamamlanması planlanan 10 adet bungalov evler de burayı doğa turizminin merkezi haline getirecek. Yanı başında akan derenin içinden çıkan termal su başta cilt hastalıkları olmak üzere bir çok rahatsızlığa iyi gelirken, el yapımı sal ile dereden karşıya geçen ziyaretçiler burada çamur banyosu yapıyor. Ormanlarla kaplı bölgenin hiç bozulmamış doğası ziyaretçileri kendine hayran bırakırken, çok fazla kimsenin bilmediği bu tabiat harikası köy ziyaretçilerini bekliyor.


Düğüncüler kaplıcasına ilk defa geldiğini söyleyen Yavuz Selim Akkurt, "Daha önce dağcılık kulüpleri burada gelip kamp yapıyordu. Termal sularından faydalanıyorlardı. Çamur banyosu da var. Biz bunları fotoğraflarda görüyorduk. Bugün bize de gelmek nasip oldu. Herkese tavsiye ederiz, en azından belli zamanlarda gelip tadını çıkarsınlar. Harika bir yer" dedi. - BURSA

Büyükorhan, Termal, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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