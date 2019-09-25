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Bursa'nın sanayileşmesi kaleme alındı

25 dakika önce

- Bursa'nın sanayileşmesi kaleme alındıBURSA - Bursa'nın ilk sanayileşmesinden bugüne kadar yaşadığı serüven, Ergun Kağıtçı ve Nevmi Gürsakal tarafından kitap haline getirildi.

- Bursa'nın sanayileşmesi kaleme alındı

BURSA - Bursa'nın ilk sanayileşmesinden bugüne kadar yaşadığı serüven, Ergun Kağıtçı ve Nevmi Gürsakal tarafından kitap haline getirildi.

Bursa'nın sanayi şehri kimliğini kazanmasında rol oynayan Ergun Kağıtçıbaşı ile Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Gürsakal'ın birlikte kaleme aldıkları 'Sanayileşmeyi Anlamak' (Bursa'nın Sanayileşme Serüveni) isimli kitap tanıtıldı. Yazdıkları kitabın Bursa'nın kurulmasından bugüne kadar yaşadığı sanayileşme serüvenini ele aldığını ifade eden Ergun Kağıtçıbaşı, "Sanayileşmeyi anlamak, gerçekten sanayileşmemeyi anlamamanın yanında çok büyük değer ve hüküm ifade etmektedir. Dünyada ihtiyaçlar arttıkça en uygun, ucuz ve kaliteli ürünler yapmak için mekanik üretimlere geçilmektedir. Bu da sanayileşmeyi vücuda geçirmektedir. Sanayileşme bir gelişme ve bir kalkınma meselesidir. Bir zenginleşme meselesi değildir. Bir başka ifade ile her zengin toplum sanayici olmayabilir. Ancak her sanayici toplum zengindir. Bu sadece kasasındaki paralarla değil, sosyal, kültürel ve vizyonu ile bağlantı olan zenginliktir. Zenginlikle karıştıranları görüyoruz. Şu kadar milyar dolarlık silah satın almak güç değil, satmak bir güçtür. Teknoloji üretip satmak güçtür" dedi.

Bursa'nın ilk siftahını kervan ticaretiyle yaptığını belirten Kağıtçıbaşı, "Bursa, Türkiye'nin sanayileşmeye dönük yüzünün ilk göstergesi olarak OSB'yi kurmuştur. Türkiye'ye örnek olmuştur. Daha sonra 500'den fazla sanayi bölgesi Türkiye'de açılmıştır. Kitapta sanayileşmede Bursa'da neler olduğunu anlattık" diye konuştu.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Gürsakal ise, "1968 yılında ben lisede okurken, biri bana Bursa'da hangi sektörler var diye sorsa tekstil ve otomotiv derdim. Bugüne geldiğimiz noktada ise aradan onca yıl geçmesine rağmen, yine tekstil ve otomotiv var. Bugün bu noktadayız. Bizlere yeni hikayeler lazım. Hikayeden kastım, sektör ve sanayileşmektir. Yeniden heyecanla bir şeylere başlamaktır" şeklinde konuştu.

Bursa'nın sanayileşmesi kaleme alındı

Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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