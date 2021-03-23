Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi

23.03.2021 10:00
Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi, System.String[]

Tat, koku, aroma ve şeker oranıyla diğer bölgelerde yetişen kestanelerden kendini ayıran özellikleri bulunan Buldan Kestanesi coğrafi işaret ile tescillendi.

Tat, koku, aroma ve şeker oranıyla diğer bölgelerde yetişen kestanelerden kendini ayıran özellikleri bulunan Buldan Kestanesi coğrafi işaret ile tescillendi. Türkiye'nin en büyük kestane şekeri üreticilerinin ürünlerinde kullandığı Buldan kestanesinden Buldanlı üreticiler şeker yapmak için kolları sıvadı.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 4 mahallede yetiştirilen kestaneler yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Dağlık alanda yetişen ve bu nedenle ağaç silkme dönemlerinde işçilere günlük 700 TL'ye kadar verilen ücretiyle de adından sıkça söz ettiren Buldan kestanesinin coğrafi işaret ile tescillendi. Tat, koku, renk, aroma ve şeker oranıyla diğer bölgelerde yetişen kestanelerden birçok farkı bulunan Buldan kestanesi için alınan coğrafi işaretin bir diğer amacın ise taklit ürünlerin önüne geçmek olduğunu belirten Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Alandız, Kaşıkçı, Kurudere ve Yayla mahallelerimizde oluşan kestane ağaçlarımız ormanın içerisinde yetişen ağaçlar. Bununla alakalı bir çalışma yaptırdık ve kestanemizin bu yöreye has olduğunu tescilledik. Coğrafi işaret belgemizi de aldık. aroması, rengi, bütünlüğü Buldan kestanesini farklı kılıyor. Bursa'da Babadağ'da farklı yerlerde üretiliyor ama bizim ürettiğimiz bölgemizdeki kestanenin farkı bu. Kabuğunun çabuk soyulması ve birçok sebepten coğrafi işaretimizi aldık. Çin'den kestane getiriyor bu ülkeye ve Buldan Alandız kestanesi olarak satıyor. Bu da vatandaş aldıktan sonra neticede insanlar inanıyor, alıyor ama eve götürdüğünde alakasının olmadığını görüyor. Bu belgeyle beraber biz bunu önleyeceğiz. Bundan sonra kestane üreten vatandaşlarımıza bu belgelerden birer tane vereceğiz. Yeni yapılan çalışmalarda neticesinde burada kooperatifimiz kuruldu. Kestane şekeri üretimine de başladık. İnşallah bölge çiftçimiz için hayırlı olur" dedi.

Her ailenin kestane ağacı var

4 Mahallede her ailenin kestane ağacı olduğunu ifade eden Buldan İlçe Orman ve Tarım Müdürü Serdar Uğur, "Bizim kestane üretimimiz Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı Alandız, Kurudere, Kaşıkçı ve Yayla mahallelerinde yaklaşık 810 dekardan kayıtlı üretimimiz var. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt edilmemiş alanlarla beraber 1200 dekara yakın bir üretim var. Kestane üretimi bu sene 320 ton civarında gerçekleşti. Üretilen kestane 20 ile 35 TL arasında piyasada alıcı buldu. Bu bölgede yaklaşık 200 ile 250 civarı üretici üretim yapmakta. Şunu diyebiliriz 4 mahallede her çiftçilikle uğraşan ailenin kestane ağacı var" diye konuştu.

Buldan kestane şekeri için kollar sıvandı

Türkiye'nin en büyük kestane şeker üreticilerinin Buldan kestanesi ile kestane şekeri yaptıklarını söyleyen Uğur, "Türkiye'nin en büyük kestane şekeri üreticileri bu bölgeye gelerek, bizden şeker için kestane alıyordu. Biz takip ettik, bizim bölgemizdeki sarı ağaçlama dediğimiz kestanesi kabuğundan bütün haliyle çıkıyor. Kestaneyi soyduğunuz zaman içerisinde çıkarılan zarın çabuk ayrılabiliyor ve top olarak çıkıyor. Buda kestane şekeri için önemli bir durum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi

Türkiye, Buldan, Bursa, tat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika Ekonomi


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