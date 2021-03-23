Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi

23.03.2021 22:36

Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi Tat, koku, aroma ve şeker oranıyla diğer bölgelerde yetişen kestanelerden kendini ayıran özellikleri bulunan Buldan Kestanesi coğrafi işaret ile tescillendi.

Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi

DENİZLİ - Tat, koku, aroma ve şeker oranıyla diğer bölgelerde yetişen kestanelerden kendini ayıran özellikleri bulunan Buldan Kestanesi coğrafi işaret ile tescillendi. Türkiye'nin en büyük kestane şekeri üreticilerinin ürünlerinde kullandığı Buldan kestanesinden Buldanlı üreticiler şeker yapmak için kolları sıvadı.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 4 mahallede yetiştirilen kestaneler yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Dağlık alanda yetişen ve bu nedenle ağaç silkme dönemlerinde işçilere günlük 700 TL'ye kadar verilen ücretiyle de adından sıkça söz ettiren Buldan kestanesinin coğrafi işaret ile tescillendi. Tat, koku, renk, aroma ve şeker oranıyla diğer bölgelerde yetişen kestanelerden birçok farkı bulunan Buldan kestanesi için alınan coğrafi işaretin bir diğer amacın ise taklit ürünlerin önüne geçmek olduğunu belirten Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Alandız, Kaşıkçı, Kurudere ve Yayla mahallelerimizde oluşan kestane ağaçlarımız ormanın içerisinde yetişen ağaçlar. Bununla alakalı bir çalışma yaptırdık ve kestanemizin bu yöreye has olduğunu tescilledik. Coğrafi işaret belgemizi de aldık. aroması, rengi, bütünlüğü Buldan kestanesini farklı kılıyor. Bursa'da Babadağ'da farklı yerlerde üretiliyor ama bizim ürettiğimiz bölgemizdeki kestanenin farkı bu. Kabuğunun çabuk soyulması ve birçok sebepten coğrafi işaretimizi aldık. Çin'den kestane getiriyor bu ülkeye ve Buldan Alandız kestanesi olarak satıyor. Bu da vatandaş aldıktan sonra neticede insanlar inanıyor, alıyor ama eve götürdüğünde alakasının olmadığını görüyor. Bu belgeyle beraber biz bunu önleyeceğiz. Bundan sonra kestane üreten vatandaşlarımıza bu belgelerden birer tane vereceğiz. Yeni yapılan çalışmalarda neticesinde burada kooperatifimiz kuruldu. Kestane şekeri üretimine de başladık. İnşallah bölge çiftçimiz için hayırlı olur" dedi.

Her ailenin kestane ağacı var

4 Mahallede her ailenin kestane ağacı olduğunu ifade eden Buldan İlçe Orman ve Tarım Müdürü Serdar Uğur, "Bizim kestane üretimimiz Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı Alandız, Kurudere, Kaşıkçı ve Yayla mahallelerinde yaklaşık 810 dekardan kayıtlı üretimimiz var. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt edilmemiş alanlarla beraber 1200 dekara yakın bir üretim var. Kestane üretimi bu sene 320 ton civarında gerçekleşti. Üretilen kestane 20 ile 35 TL arasında piyasada alıcı buldu. Bu bölgede yaklaşık 200 ile 250 civarı üretici üretim yapmakta. Şunu diyebiliriz 4 mahallede her çiftçilikle uğraşan ailenin kestane ağacı var" diye konuştu.

Buldan kestane şekeri için kollar sıvandı

Türkiye'nin en büyük kestane şeker üreticilerinin Buldan kestanesi ile kestane şekeri yaptıklarını söyleyen Uğur, "Türkiye'nin en büyük kestane şekeri üreticileri bu bölgeye gelerek, bizden şeker için kestane alıyordu. Biz takip ettik, bizim bölgemizdeki sarı ağaçlama dediğimiz kestanesi kabuğundan bütün haliyle çıkıyor. Kestaneyi soyduğunuz zaman içerisinde çıkarılan zarın çabuk ayrılabiliyor ve top olarak çıkıyor. Buda kestane şekeri için önemli bir durum" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi
Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi

Türkiye, Buldan, Bursa, tat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler
Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir         
22:53
Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu         
22:35
Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi         
21:45
Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi         
21:07
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi         
19:48
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 23:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei