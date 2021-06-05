Üye Girişi
Bursa'nın 'Sineksavar Timi' iş başında - Son Dakika

Bursa'nın 'Sineksavar Timi' iş başında

05.06.2021 13:19

Bursa'nın 'Sineksavar Timi' iş başında Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerinden biri olan sivrisinekle mücadele çalışmalarının startını Kestel ilçesinde verdi.

Bursa'nın 'Sineksavar Timi' iş başında

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerinden biri olan sivrisinekle mücadele çalışmalarının startını Kestel ilçesinde verdi. Amfibik aracı kullanarak Mandıras Deresi'ne inip, bizzat ilaçlama faaliyetine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın her anlamda sorunsuz bir yaz geçirmesi için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesle daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını da 17 ilçede tek elden yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu sayede salgın hastalıklara sebep olabilecek sıtma hastalığı, kırım kongo kanamalı ateşi, batı nil virüsü, zika virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirleri de almış oluyor. Bursa genelinde 48 bin 540 adet sivrisinek üreme kaynağı ve 96 bin 736 çöp konteyneri, 2194 ağır, gübrelik, hayvan pazarı, Pazar alanı, kesimhane ve çöp depolama alanı gibi karasinek üreme kaynağı, 3 bin 603 çocuk oyun alanı, mesire alanı ve dinlenme alanı düzenli olarak ilaçlanıyor. Mart ayı başından itibaren 337 adet araç ve ilaçlama ekipmanı ve 231 personelle yoğun bir şekilde sürdürülen yaz dönemi ilaçlama faaliyeti Kestel Açık Hava Tiyatrosu önünde düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Büyükşehir her yerde

Beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş ile birlikte ilaçlama faaliyetleri tanıtım etkinliğine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sinekle mücadele çalışmalarında görev alan personelle tek tek selamlaştı. Personele seslenen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin doğumdan ölüme kadar hayatın her anında hizmet verdiğini hatırlatarak, personelden görevlerini itina ile yapmalarını istedi. Sinekle mücadele çalışmalarının 17 ilçede de kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, özellikle pandemi boyunca gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan ilaçlama personeline teşekkür etti.

Daha sonra özellikle sulak alanların ilaçlanmasına kullanılan amfibik araca binen Başkan Aktaş, tören alanında yanından geçen Mandıras Deresi'ne inerek, dere içi ilaçlama çalışmalarına da bizzat katıldı.

Bursa'nın 'Sineksavar Timi' iş başında
Bursa'nın 'Sineksavar Timi' iş başında
Bursa'nın 'Sineksavar Timi' iş başında
Bursa'nın 'Sineksavar Timi' iş başında

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Kestel, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'nın 'Sineksavar Timi' iş başında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeğen itirafçı oldu, terör örgütündeki kavga deşifre oldu: Gülen'in halefi Mustafa Özcan tüm gücü elinde toplamaya çalışıyor Yeğen itirafçı oldu, terör örgütündeki kavga deşifre oldu: Gülen'in halefi Mustafa Özcan tüm gücü elinde toplamaya çalışıyor Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi         
18:29
Kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişi psikolojik sorunları olduğunu iddia etti Kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişi psikolojik sorunları olduğunu iddia etti         
17:57
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi         
15:05
Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor         
14:51
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 20:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'nın 'Sineksavar Timi' iş başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement