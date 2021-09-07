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Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor

07.09.2021 09:05
Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor, System.String[]

Avrupa'nın ve dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen siyah incire Çin yolu gözüktü.

Avrupa'nın ve dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen siyah incire Çin yolu gözüktü. İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde tüketmesiyle daha da ünlenen Bursa'nın meşhur siyah inciri Çin'e girerse, mevcut ihracat ikiye katlanacak.

Siyah incirde bu yıl iklim şartları ve ilekleme sıkıntılarından dolayı yüzde 50 rekolte kaybı var. Bu yıl verim az olmasına rağmen, fiyatların 30 liralardan 12 liraya kadar düşmesi üreticileri şok etti. Üreticilerin gösterdiği tepki üzerine şirketler fiyatları 25 liraya çıkardı, ancak tekrar 18 liraya düşürdü. Bu yıl inişli çıkışlı bir sezon yaşayan siyah incirle alakalı bir açıklama da Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan'dan geldi.

Bursa siyah inciri ihracatının bütün hızıyla devam ettiğini ifade eden Senih Yazgan, "Tabii işin doğallığı ve olgunlaşma periyodunun getirdiği fiyat dalgalanmaları, kimi zaman ihracatçımızı, kimi zaman da üreticimizi memnun etmiyor. İlk açılış dönemindeki fiyatlarla sürdürülebilir bir ihracatın gerçekleşmeyeceğini söylememize rağmen, üretici, bu fiyatları bütün sezon boyunca sürecek zannetti. İşin dinamiği gereği ürünün bollaşması ile birlikte fiyatlarda zaman zaman aşağıya doğru eğilim olur. Ürünün azalması ile birlikte, fiyatların yukarıya doğru çıkışı söz konusu olacaktır. Ama bizim buradaki en önemli stratejik olarak yapmamız gereken, ürünün pazarlardaki sürekliliğinin yıllık olarak değil, uzun yıllara taşıyabilecek şekilde, çok stratejik olarak davranmamız gerekli olduğunu, hem ihracatçı acısından, hem üretici açısından mutlaka dillendirmemiz gerekiyor. Burada söyleyebileceğimiz, burada kaleme alabileceğimiz her küçük metin dahi, uluslararası arenada, karşıdaki marketlerin alım sorumluları tarafından, buradaki hem ihracatçıyı, hem de üreticiyi zor durumda bırakacak farklı beklentilere, yani düşük fiyat beklentilerine bizleri sokabilecektir. Bu konuyu da, yapacağımız her türlü duyum ve paylaşımın, mutlaka bu nadide ürünün sürekliğinin pazarda korunabilmesi adına, çok stratejik ve söylemlerimizi çok dikkatli bir şekilde kullanarak yapmamızın gerekliliğini dillendirmemiz gerekiyor. Biz ihracatçılar olarak, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çok zor bir yıl, zaten ilk başladığımız dönem itibariyle, mevsimsel anlamda sıkıntılar ve onların dışında bir de ilek incirde yaşanan yetersizliklere bağlı olarak, üründe hacmen, üretim miktarında azalmayla birlikte, gerçekten zor bir yıl yaşıyoruz. Kaliteli dediğimiz ürünler, yani üreticiden aldığımız ürünlerin işleme ünitelerine geldiğinde, zaman zaman sıkıntılı ürünlerle karşılaştığını, belli bir kısmının da yine ihraç edilemeyecek nitelikte olduğuyla karşı karşıya kalınca, ihracatçı, gerçek aldığı değerin çok üzerinde bir bedelle, sanki üreticiden malı almış ve bunu da ihraç eder bir konuma düşüyor. Yani bir kiloluk üründen, belki de satılabilir değerde, yaklaşık olarak yediyüz gram bir ürün ortaya çıkarabiliyor. Hem kalite sorunundan dolayı, hem de ürünün geçen yılki kış sorunlarından kaynaklı problemlerinden dolayı, bunları, bizlerin kol kırılır yen içinde kalır mantığı ile, ulusal düzeyde mutlaka çok stratejik bir şekilde kendi içimizde değerlendirmemiz daha doğru olacaktır" dedi.

Çin pazarı çalışmaları sürüyor

Gelecek yıllarda siyah inciri Uzakdoğu pazarına taşıyabilmeyi hedeflediklerini anlatan Yazgan, "Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bursa belediyesinin bu konuda bir çalışması var. Üreticimizin günlük fiyatlardan çok, bir yıl içerisinde, toplam kilogram başına ne kazandığını sorgulaması, esas doğru olan yaklaşımdır. Bugün 25 liradan 18 liraya düştü diye bunu dillendirmek yerine, ben bir yıl içerisinde bu ürünü kaç liradan sattım, bu beni tatmin ediyor mu, üretim girdilerimi karşılıyor mu ve beni önümüzdeki yıl içerisinde mutlu bir üretici konumuna getiriyor mu, sorgulaması yapması gerekir ki, bu gerçekten hem ülkemiz adına, hem de bu ürünün pazarlardaki sürekliliği açısından önem arz ediyor. Özellikle Uzakdoğu pazarı bizim için çok önemli. Çin pazarı için çok uğraşıyoruz. Çin'de bu konuyla alakalı bir reklam filmi oluşturmuştuk. Onun çok büyük etkilerini gördük. Ülkeler arası karantina zorunlulukları sebebiyle, bu ürünün oraya ihracatı mümkün gözükmemekte. Biz önümüzdeki bir yıl içerisinde, Bursa Büyükşehir Belediyesince desteklenen projeyle, Çin Tarım Bakanlığına götüreceğiz. Karantina zorunlulukları gerekli olan tüm zararlıları elimine ettiğimiz proje budur. O pazara bu ürünü sokabilirsek, bir Avrupa'nın bütününden daha fazla büyük pazara kapı açmış olacağız" diye konuştu. - BURSA

Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor
Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor
Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor
Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor
Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor
Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor
Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor
Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor
Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Cambridge, England, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın siyah inciri Çin pazarına girmeye hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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