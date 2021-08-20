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Bursa'nın siyah incisinin hasadına başlandı - Son Dakika

Bursa'nın siyah incisinin hasadına başlandı

20.08.2021 17:54
Bursa'nın siyah incisinin hasadına başlandı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı sağlamak maksadıyla Tarım A.Ş. vasıtasıyla desteklediği siyah incirin hasadı başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı sağlamak maksadıyla Tarım A.Ş. vasıtasıyla desteklediği siyah incirin hasadı başladı.

Fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla sürdürdüğü incir hasadını Osmangazi ilçesinin Çağlayan Mahallesi'nde başlattı. Hasat öncesi çiftçilerle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş'a Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Atilla Ödünç, Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Sadi Ay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay ve Tarım İl Müdürü Hamit Aygül eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hasadın hayırlı olmasını diledi. Siyah incirin aslında Bursa'nın incisi olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "Bunları geliştirmek ve bu işi devam ettirmek lazım. Ürünü iyi pazarlamalıyız. Bizim önemli avantajlarımız var. 'Girdi maliyetlerimiz yüksek, fiyatlar arttı, bu sene ürün az oldu, fiyat tutmadı' gibi mazeretlerle sığınamayız. Herkes işini yapacak. Devletimizin bize sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Benzeri etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Biz önemli meyveleri bünyesinde barındıran bir şehiriz. Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ürünümüzü kaliteli üreteceğiz. Hasadımız bereketli olsun" dedi.

Milletvekili Zafer Işık ise, Bursa'nın sanayi ve tekstilin yanı sıra tarımla da anılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Bursa'nın topraklarının bereketli olduğuna da değinen Işık, "Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. ile beraber çiftçimizin yüzünü güldürmeye başladı. Toprak analiziyle, üretimle, pazarlamasıyla ve markalaşmasıyla her şeyiyle ilgileniyorlar. Siyah incir ile ilgili coğrafi işaret aldık. Bu çok sevindirici. Türkiye'deki bütün coğrafi işaretlerin Avrupa'da tanınması ile alakalı da çalışmalar başlattık. Bursa'da da birkaç coğrafi işaretimiz var. Siyah incir şehrimiz için çok önemli, değerli. Hasadımız başladı, hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise Bursa siyah incirinin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getirdi. Tescillenmiş markamız olduğunu hatırlatan Aygül, "Kaliteli, sağlıklı ürün yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bugün de incir hasadımız başladı. Ben tüm üreticilerimize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Tören sonrasında Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, ilk ihracat TIR'ını uğurladı. - BURSA

Bursa'nın siyah incisinin hasadına başlandı
Bursa'nın siyah incisinin hasadına başlandı
Bursa'nın siyah incisinin hasadına başlandı
Bursa'nın siyah incisinin hasadına başlandı
Bursa'nın siyah incisinin hasadına başlandı
Bursa'nın siyah incisinin hasadına başlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tarım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın siyah incisinin hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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