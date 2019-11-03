Bursa'nın sporda gurur gecesi

Bursa Büyükşehir Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor, kuruluşunun 39. yılında 93 antrenör ve 2 bin 458 aktif sporcusu ile muhteşem bir lansman gecesi düzenledi. 21 branşın tek tek tanıtıldığı, birbirinden etkileyici gösterilerin yapıldığı etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, tarihinin en özel günlerinden birini yaşadı. 39 yıldır 53 spor tesisinde 21 branşta hizmet veren, Bursalı yüzlerce genci spor hayatına kazandıran kulüp, 2018-2019 sezonunda elde ettiği başarıları lansman gecesiyle kutladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen renkli organizasyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ile Refik Özen de katıldı. Büyükşehir Belediyesporlu yönetici, antrenör ve sporcuların gövde gösterisine sahne olan etkinlik, karizma şov ile başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın salona girmesinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Belediyesporlu tüm yöneticileri sahnede toplayan Aktaş, salonda bulunan sporcular ile ailelerine hitap etti. Aktaş sahnede iken, kulüp bünyesinde faaliyet gösteren branşlar tek tek sahaya inerek gösteri yaptı. Atletizmde engelli atlama, bayrak koşusu, tenis, masa tenisi, cirit, gülle, çekiç ve disk atma, okçuluk, bisiklet ve boks gösterileri büyük ilgi gördü. Boks takımının asker selamı, salonda bulunanlardan yoğun alkış aldı. Aktaş, gösteriler sırasında parmağında top sektirerek, performans değerlendirmesinde bulundu. Gece, Başkan Aktaş'ın kulüp yöneticileri ve sporcularla çektirdiği toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu.



Tek sezonda 741 madalya



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, 21 branş ile 7'den 70'e herkesi sporla buluşturan Büyükşehir Belediyespor'un kazandığı kupa ve madalyalarla Bursa'nın gururu olmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle alt yapısından yetiştirdiği sporcularla, amatör ve profesyonel branşlarda faaliyetini sürdüren kulübün milli takıma gönderdiği sporcularla da övünç kaynağı olduğunu ifade eden Aktaş, "Geçen sezon erkek voleybol takımının kurulmasıyla Efeler Ligi'ne şampiyon olarak yükselen Bursa ekibi, Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden basketbol takımıyla da son 2 sezondur Süper Lig için play-off maçları oynuyor. Atletizm, masa tenisi ve güreş branşlarında Süper Lig'de mücadele eden kulübümüz; okçuluk, atıcılık, bocce, tenis, su topu, yüzme, snowboard&, kayak, izcilik, tekvando, karate, bisiklet, cimnastik, satranç ve kano branşlarında da yer aldığı müsabakalardan kupalar ve madalyalar toplayarak Bursamızı en iyi şekilde temsil ediyor" dedi. 2 bin 458'i aktif 51 bin 221 lisanslı sporcusuyla 2018-2019 sezonunda 681 müsabakaya çıkan Büyükşehir Belediyespor'un 1 sezonda 270 altın, 213 gümüş ve 258 bronz olmak üzere toplamda 741 madalya kazandığını hatırlatan Başkan Aktaş, sporu tabana yayma ve Bursa'nın öz kaynağından sporcular yetiştirme hedefi doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Şampiyonluklar, kupa ve madalyalarla geçen 2018-2019 sezonunun ardından Büyükşehir Belediyesporlu sporcularla bir araya gelmenin ve yaşanılan heyecanı paylaşmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Kıymetli sporcu kardeşlerim, sizlerle gurur duyuyoruz. Yeni sezonda güzel haberlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun. Sloganımızı hiçbir zaman unutmuyoruz: Bu gurur hepimizin" diye konuştu. - BURSA