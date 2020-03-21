Bursa'nın su kaçaklarındaki tasarrufu şehrin 5 aylık tüketimine eş değer - Son Dakika
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Bursa'nın su kaçaklarındaki tasarrufu şehrin 5 aylık tüketimine eş değer

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sudaki kayıp kaçak oranını bugün Avrupa standartları değerinde olan yüzde 20'ler seviyesine geriletme başarısını gösterdik.

Bursa'nın su kaçaklarındaki tasarrufu şehrin 5 aylık tüketimine eş değer, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sudaki kayıp kaçak oranını bugün Avrupa standartları değerinde olan yüzde 20'ler seviyesine geriletme başarısını gösterdik. Su kaçaklarındaki tasarrufumuz, şehrin 5 aylık tüketimine eş değer konumdadır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Aktaş, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile Dobruca'daki içme suyu tesislerini ziyaret etti.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Marmara Bölgesi'nin 190 mm olan sonbahar yağış ortalamasının bu yıl 89,6 mm olarak gerçekleştiğini belirtti.

Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 53, geçen yıla göre ise yüzde 55 azalma yaşandığını vurgulayan Aktaş, "Bölge mevsim yağışı, son 15 yılın en düşük seviyesinde. Bursa özelinde ise son 100 yılın en kurak 5'inci yılını yaşamış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suyun geleceği ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve yetkili kurumlar tarafından açıklanan bulguların durumun vahametini ortaya koyduğuna dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa'nın bugün sağlıkla tükettiği ve yarın da ihtiyaç duyacağı suyu etkin şekilde yönetmek için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımız tüm hızıyla sürerken, kamuoyunun da su yönetimi konusunda bilinçlenmesi ve gelecek nesiller için suyunu korumasını bilmesi, son derece önemlidir. Toplum genelindeki su tasarrufu bilincinin sağlanması doğrultusunda geliştirilebilecek uygulama, yöntem ve argümanlar büyük değer taşıyor."

Aktaş, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının özellikle sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininin sağlanması doğrultusunda yoğunluk kazandığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kapsamda, içme suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz yenilik ve iyileştirmelerle sudaki kayıp kaçakla mücadelede büyük başarılara ulaştık. 1990'ların ilk yarısında yüzde 65'ler seviyesinde olan sudaki kayıp kaçak oranını bugün Avrupa standartları değerinde olan yüzde 20'ler seviyesine geriletme başarısını gösterdik. Su kaçaklarındaki tasarrufumuz, şu anda şehrin 5 aylık tüketime eş değer konumdadır. İhalelerini bu yıl tamamladığımız İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerimizin içme suyu şebeke sistemi tamamen yenilenerek, bu ilçelerdeki kayıp kaçak oranları da kontrol altına alınacaktır. 22 Mart Dünya Su Günü'nün tüm canlıların ortak hayat kaynağı olan suyun korunmasına, bilinçli ve duyarlı kullanılmasına vesile olmasını diliyorum."

Alinur Aktaş, Avrupa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:04 Kaynak: AA

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