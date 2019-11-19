Son Dakika Haberleri: Bursa'nın su sıkıntısı yok
Son Dakika Güncel Bursa'nın su sıkıntısı yok - Son Dakika

Bursa'nın su sıkıntısı yok

7 saat önce

Bursa'da yağmur yağmasa bile şubat ayına kadar su rezervinde bir sıkıntının bulunmadığı açıklandı.

Bursa'nın su sıkıntısı yok, System.String[]

Bursa'da yağmur yağmasa bile şubat ayına kadar su rezervinde bir sıkıntının bulunmadığı açıklandı.


Şehrin içme suyu ihtiyacının büyük oranda karşılandığı Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerinin azaldığını söyleyen Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 63'ler civarında" dedi. Beklenilen yağışların geciktiğini belirten Gülenç, hava şartlarının mevsim normallerine gelmesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranlarının da artacağına vurgu yaptı.Bursa'ya hiç yağmur yağmasa bile şehrin Şubat ayına kadar su rezervinin bulunduğunu vurgulayan Gülenç, "Şubat ayına kadar yetecek suyumuz var ancak yine de vatandaşlarımızdan suyu bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda özen bekliyoruz" diye konuştu.


Çeşme suyu güvenli


Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki laboratuarın uluslararası geçerlilikte akreditasyona sahip olduğuna dikkat çeken Gülenç, şehrin farklı farklı noktalarından alınan numunelerle her gün bakteriyolojik, biyolojik ve kimyasal tahlillerin yapıldığını söyledi. Çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında Bursa'nın geldiğini hatırlatan Gülenç, içme suyunun, BUSKİ'nin yanı sıra, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve bazı meslek odaları tarafından da tahlil edildiğini ifade etti. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu petek ile eviniz 7,5 liraya ısınacak
İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:51:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'nın su sıkıntısı yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]