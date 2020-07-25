Bursa'nın tabiat harikası kanyonuna SİT düzenlemesi - Son Dakika

Bursa'nın tabiat harikası kanyonuna SİT düzenlemesi

BURSA - Bursa'nın dünyaca ünlü Sadağı kanyonuna SİT düzenlemesi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa'nın dağ yöresinin turistik Sadağı kanyonu hakkında SİT alanı tescil kararları çıkardı. Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde yer alan Sadağı kanyonuyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13 Nisan 2020 tarihindeki imzasıyla, 'Doğal SİT- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' tanımlarıyla yeni tescil işlemleri yapıldı. Ayrıca sınırları tayin edilen bölgenin dahilinde, "Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan' kısımlarına ilişkin tescil süreci ve işlemleri ise devam ediyor. Sadağı kanyonu 436 hektarlık alana sahip. Kanyon, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 27 Şubat 2014 tarihli kararıyla 'Tabiat Parkı' tanımıyla tescil edilip koruma altına alınmıştı. Yeni tescil kararında yer alan 'Doğal SİT-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' tanımı esasları dahilinde, doğal ve kültürel dokuya uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, turizm ve yerleşimlere izin veriliyor.