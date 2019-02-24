Bursa'nın Tarihi Dokularını 'Oryantiring' ile Tanıyorlar
1 saat önce
BURSA'da, Emirsultan Anadolu Lisesi'nin 2019 Gençlik Projeleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğinde gerçekleştirdiği 'Oryantiring Yaparak Tarihi Dokularımızı Tanıyalım' etkinliği Ulucami ve Hanlar bölgesindeki tarihi alanda gerçekleştirildi.
BURSA'da, Emirsultan Anadolu Lisesi
'nin 2019 Gençlik Projeleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğinde gerçekleştirdiği 'Oryantiring Yaparak Tarihi Dokularımızı Tanıyalım' etkinliği Ulucami ve Hanlar bölgesindeki tarihi alanda gerçekleştirildi.
Tarihi belediye binası ile Ulucami arasında kalan alan içerisinde yerleştirilen 8 hedefi bulmak için Emirsultan Anadolu Lisesi'nden 99 öğrenci kıyasıya yarıştı. 3'er öğrenciden oluşan 33 grupta yarışmacılar 2'şer dakikalık aralarla başlangıç alanından çıkarak, hedefleri en kısa süre içerisinde tespit edip, varış noktasına gelmeye çalıştılar. Etkinlikte 12 öğretmen ve 10 öğrenci yarışmacılara destek için görev aldı. Öğrencilerin spor yaparak tarihi ve kültürel mekanları daha yakından tanıma etkinliği oldukça keyifli geçti. Etkinlik sonunda derece alan yarışmacılara Okul Müdürü
Mehmet Emin Çalış tarafından ödülleri verildi.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:35 Kaynak: DHA
2 Metre 20 Santim Boyundaki Devasa Yayın Balığı, Görenleri Hayrete Düşürdü
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bugün Memleketimiz, Dünyanın En Fazla İnsani Yardım Yapan Ülkesidir
Trabzon Bakan Soylu Sürmene'de Halka Seslendi