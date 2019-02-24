Son Dakika Haberleri: Bursa'nın Tarihi Dokularını 'Oryantiring' ile Tanıyorlar

Bursa'nın Tarihi Dokularını 'Oryantiring' ile Tanıyorlar

1 saat önce

BURSA'da, Emirsultan Anadolu Lisesi'nin 2019 Gençlik Projeleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğinde gerçekleştirdiği 'Oryantiring Yaparak Tarihi Dokularımızı Tanıyalım' etkinliği Ulucami ve Hanlar bölgesindeki tarihi alanda gerçekleştirildi.

Bursa'nın Tarihi Dokularını 'Oryantiring' ile Tanıyorlar, System.String[]
BURSA'da, Emirsultan Anadolu Lisesi'nin 2019 Gençlik Projeleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğinde gerçekleştirdiği 'Oryantiring Yaparak Tarihi Dokularımızı Tanıyalım' etkinliği Ulucami ve Hanlar bölgesindeki tarihi alanda gerçekleştirildi.

Tarihi belediye binası ile Ulucami arasında kalan alan içerisinde yerleştirilen 8 hedefi bulmak için Emirsultan Anadolu Lisesi'nden 99 öğrenci kıyasıya yarıştı. 3'er öğrenciden oluşan 33 grupta yarışmacılar 2'şer dakikalık aralarla başlangıç alanından çıkarak, hedefleri en kısa süre içerisinde tespit edip, varış noktasına gelmeye çalıştılar. Etkinlikte 12 öğretmen ve 10 öğrenci yarışmacılara destek için görev aldı. Öğrencilerin spor yaparak tarihi ve kültürel mekanları daha yakından tanıma etkinliği oldukça keyifli geçti. Etkinlik sonunda derece alan yarışmacılara Okul Müdürü Mehmet Emin Çalış tarafından ödülleri verildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:35 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Bursa, Güncel
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