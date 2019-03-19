Bursa'nın Tarihi Hisar Bölgesi Yeniden Ayağa Kalkacak

Bursa'nın tarihi Hisar Bölgesi yeniden ayağa kalkacakBursa'nın en eski ticaret bölgesini oluşturan ve bünyesinde Bizans döneminden, Cumhuriyet dönemine kadar pek çok tarihi yapı bulunan Hisar Bölgesi, 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile yeniden eski canlılığına kavuşacak.

Bursa'nın tarihi Hisar Bölgesi yeniden ayağa kalkacak



Bursa'nın en eski ticaret bölgesini oluşturan ve bünyesinde Bizans döneminden, Cumhuriyet dönemine kadar pek çok tarihi yapı bulunan Hisar Bölgesi, 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile yeniden eski canlılığına kavuşacak. Konu hakkında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu çalışma ile değeri unutulmuş, yıpranmış bölgenin değerinin yeniden ortaya çıkarılması sağlanacak" dedi.



Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile Tarihi Hisar Bölgesi yeniden restore edilip, ayağa kaldırılacak. Bünyesinde Roma, Bizans, Bitinya, Cumhuriyet Dönemi gibi pek çok tarihi yapıyı barındıran ve Bursa'nın en eski ticaret bölgesi olan Hisar'ın unutulmuşluğunu ortadan kaldırmak istediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hisar'daki çalışmalar uzun zamandır sürüyor. Surların ayağa kaldırılması, Sümbüllü Konağı, Suruçtu konağı gibi Cumhuruyet dönemi sivil mimari yapıları restorasyonu, hisarın arkeolojik değeri ve potansiyelini ortaya çıkaran arkeolojik kazı çalışmaları bu bölgede yaptığımız çalışmalardan bazıları. Bu çalışma ile değeri unutulmuş, yıpranmış bölgenin değerinin yeniden ortaya çıkarılması sağlanacak" diye konuştu.



2 BİN 300 YILLIK TARİH



Bölgenin geçmişinin çok eskiye tarihlendiğinden belirten Dündar, 2 bin 300 yıl önce polis devleti (şehir devleti) olarak kurulan ve Bitinya, Bizans, Osmanlı gibi önemli devletlere ev sahipliği yapan hisarın hak ettiği değere kavuşması için bir mastır planı hazırladık. Bu çalışmalardan sonra sıra hisar içi bir vizyon ortaya koyacak koruma ve kentsel tasarım projesine geldi. 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile hisarı bir bütün olarak ele alıp, yeni bir kentsel koruma analiz çalışmasını ortaya koyuyoruz ifadelerini kullandı.

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