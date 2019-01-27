Son Dakika Haberleri: Bursa'nın Tarihi Surları Alkoliklerin Mekanı Oldu

Bursa'nın Tarihi Surları Alkoliklerin Mekanı Oldu

1 saat önce

Osmanlı'nın 33 yıl muhasara altında tuttuğu ve fethetmek için çok sayıda şehit verdiği tarihi Bursa surları ayyaşların mekanı oldu.

Bursa'nın Tarihi Surları Alkoliklerin Mekanı Oldu, System.String[]
Osmanlı'nın 33 yıl muhasara altında tuttuğu ve fethetmek için çok sayıda şehit verdiği tarihi Bursa surları ayyaşların mekanı oldu.

Ellerinde içki şişeleriyle tarihi surlara çıkan alkolikler, Ulu Cami manzaralı surlarla alkol alıyor. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi surlarda kimseye aldırmadan alem yapan alkolikler, görenlerin tepkisini çekiyor. Etrafındakileri umursamadan açtıkları içki şişelerini yudumlayan alkolikler, bu kadar da saygısızlık olmaz dedirtiyor. Vatandaşlar her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi surlarda içki alemi yapılmasına tepki göstererek, yetkilileri bu konuda göreve davet ettiler. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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