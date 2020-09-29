Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tophane Saat Kulesi'nin Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırılmış ve havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok