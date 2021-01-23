Bursa'nın tarihi ve turistik mekanları, 117 ülkeden izlenebiliyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Canlı Yayın Hizmeti" sayesinde kentin, tarihi ve turistik mekanları, başta Almanya, Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 117 ülkeden izlenebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte hem şehir içi trafiğin görüntülenerek sürücülere yol durumu hakkında bilgi vermek hem de tarihi ve turistik mekanları tanıtmak amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 2012'de 2 kamerayla canlı yayın hizmeti başlatıldı.

Son olarak Uludağ'ın Sarıalan bölgesinin eklenmesiyle kentte kamera yerleştirilen yer sayısı 109'a ulaştı.

Dünyanın 117 ülkesinden ayda yaklaşık 2 milyon görüntülenme rakamına ulaşan yayınlar, Türkiye'nin yanı sıra sonra Almanya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirliklerinden yoğun olarak takip ediliyor.

Bu kapsamda en çok izlenen yerler; Uludağ, Teleferik Meydanı, Setbaşı Meydanı ve Osmangazi Metro istasyonu oldu.

Canlı yayınlarda ortalama kalış süresi ise 1 dakika olarak ölçüldü.

Ziyaretçilerin yüzde 80'inin sisteme mobilden giriş yaptığı tespit edildi.