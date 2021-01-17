Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı - Son Dakika

Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı

17.01.2021 14:48

Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı Bursa'da karlı meydanlar güvercinlere kaldı Bursa'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı

Bursa'da karlı meydanlar güvercinlere kaldı

BURSA - Bursa'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı devam ediyor. Pandemi kısıtlaması ile boş kalan cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, tarihi yerlerde havadan görüntülendi.

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehrin tarihi yerleri Emirsultan Cami ve Türbesi, Yeşil Cami ve Türbesi, tarihi hanlar bölgesi, saat kulesi, tarihi surların da bembeyaz hali havadan görüntülendi. Meydanlar güvercinlere kalırken, bazı vatandaşları sokak hayvanlarını da unutmadı. Kapı önlerine çıkan çocuklar kartopu oynadı. Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler ise tarihi cami ve türbe ziyaretlerini kar altında gerçekleştirdi. Turistler tarihi yerlerin önünde fotoğraf çektirdi.

Bursa'da kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bugün Bursa'da hava durumu 1 derece ölçülürken, akşam saatlerinde -2 dereceye kadar düşecek. Bursa'da yarın ise termometreler 0 dereceyi gösterirken, havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Bursa'nın en önemli kış turizminin gözde mekanı Uludağ'da da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı
Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı
Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı
Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı

Bursa, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü falçatayla kesip tanınmaz hale getirdi! İfadesi diğer saldırganlardan farksız değil ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi görülmemiş tedbirler alındı: 25 bin tam teçhizatlı asker görev yapacak Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 2 kişi öldü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasının saldırısından sonra yayıldı
Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi         
15:16
Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı         
14:42
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Kendisine alkol satmayan genç kadına saldırdığı korkunç anlar kamerada Kendisine alkol satmayan genç kadına saldırdığı korkunç anlar kamerada         
13:42
İş vaadiyle yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip fuhşa zorlayan uyuşturucu baronunun 18 milyonluk mal varlığı dudak uçuklattı İş vaadiyle yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip fuhşa zorlayan uyuşturucu baronunun 18 milyonluk mal varlığı dudak uçuklattı         
13:13
Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu         
12:58
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular         
10:39
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı         
09:04
Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
00:04
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 15:32:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei