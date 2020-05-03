Karacabey'de, kentin en önemli değerlerinden biri olan ve Bursa'nın cumhuriyet tarihindeki ilk Bakanı olarak seçilen Mustafa Fehmi Gerçeker, bu kutlu göreve başlamasının 100. yılında gururla yad edildi.
Karacabey'de, kentin en önemli değerlerinden biri olan ve Bursa'nın cumhuriyet tarihindeki ilk Bakanı olarak seçilen Mustafa Fehmi Gerçeker, bu kutlu göreve başlamasının 100. yılında gururla yad edildi.
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3.05.2020 22:06:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa’nın tarihteki ilk Bakanı unutulmadı - Son Dakika