Bursa'nın tek kadın başkan yardımcısı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın yardımcısı bölgenin tek kadın başkan yardımcısı Fatma Kocaman oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın yardımcısı bölgenin tek kadın başkan yardımcısı Fatma Kocaman oldu.



13 yıldır Ak Parti'de siyaset yapan Kocaman, 31 Mart seçimlerinin ardından Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler, Kültür, Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları konusunda Kanar'ın yardımcısı oldu.



Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü Mezunu olan ve Mustafakemalpaşalıların yakından tanıdığı 42 yaşındaki Kocaman, son 5 yıldır ilçede Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenmişti.



Mustafakemalpaşa'da insanların gönlüne girmek için 7 gün 24 saat çalışacaklarını belirten Fatma Kocaman, "Belediyemizin kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Onların her zaman hizmetkarıyız. Onların tüm meselelerini çözmek için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan vatandaşlarımızın gönlüne girmeye çalışıyoruz" dedi.



2 çocuk annesi Fatma Kocaman, vatandaşların çekinmeden sıkılmadan her zaman sorunlarla ilgili, istişare etmek, dertleşmek ve destek için kendisine ulaşabileceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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