Bursa'nın turistik bölgelerinden Tirilye'de sağanak, parke taşlarını yerinden söktü - Son Dakika

Bursa'nın turistik bölgelerinden Tirilye'de sağanak, parke taşlarını yerinden söktü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

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