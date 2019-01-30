Bursa'nın Turizm Master Planı Çıkarılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA ) ile kentin turizm master planı için önemli bir karar aldıklarını belirterek, bu çalışmayı dünyanın en önemli metropollerini planlayan bir şirketin yapacağını duyurdu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA ) ile kentin turizm master planı için önemli bir karar aldıklarını belirterek, bu çalışmayı dünyanın en önemli metropollerini planlayan bir şirketin yapacağını duyurdu.



BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın ocak ayı meclis toplantısında konuşan Burkay, Türkiye ve Bursa açısından değerlendirdiklerinde 2019'daki ekonomik göstergelerin 2018'den daha iyi olacağına inandıklarını bildirdi.



Burkay, ihracata önem vereceklerini kaydederek, "Özellikle endüstri tarafında olan iş insanlarımız, mutlaka dış pazar operasyonlarını artırmalı. Bu noktada küresel fuar acentesi, fuar faaliyetlerimiz ve Ur-Ge projelerimizin ne kadar önemli olduğu karşımıza çıkıyor. Bu hamleler birçok sektörümüzün pazar çeşitliliğini artırırken, aynı zamanda şirketlerimizin mali yapısını güçlendirdi." ifadelerini kullandı.



"Tarımdaki iş hacmini en az 20 kat artırabiliriz"



Bursa'nın üretim yeteneği ve insan kaynağıyla Türkiye'nin zenginlik kaynağı Marmara havzasının merkezinde bulunduğunu vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:



"Mevcut mekansal planlamada Bursa'nın 11 bin kilometrekarelik toplam yüz ölçümü içinde sanayi alanlarımızın payı binde 8'le sınırlıdır. Yüzde 1 bile değil. Buna karşın 217 milyar liraya ulaşan ekonomik hacmimizin yüzde 46'sını sanayimiz sağlıyor. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde sanayi alanlarının payı toplam yüz ölçümü içinde yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor. Bursa'nın yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu tarım arazileri oluşturuyor fakat bu alanlarımızın ekonomiye katkısı yüzde 3'e ulaşmıyor. Tarıma kesinlikle karşı değiliz ancak endüstriyel tarıma hızlı bir geçiş yaparak, tarımdaki iş hacmini en az 20 kat artırabiliriz."



Turizm master planı



İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının destekleriyle 2018 yılında önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve 2019'da da firmalara vizyon kazandıracak yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini bildirdi.



BTSO'nun 14 Ur-Ge projesini hayata geçirdiğini, yıl sonuna kadar da 12 Ur-Ge ve HİSER projesini daha sektörlerin hizmetine sunacaklarını açıklayan Burkay, mobilya ve karoseri sektörleri özelinde hazırladıkları Ur-Ge projelerinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını aktardı.



Burkay, turizm alanında sektörde farkındalık oluşturacak önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"BTSO önderliğinde BEBKA ile Bursa'nın turizm master planı için önemli bir karar aldık. Dünyanın en önemli metropollerini planlayan bir şirket, Bursa'nın master planını çıkartacak. Bu çalışma sadece gezilecek yerlerin ortaya çıkmasıyla alakalı bir durum değil. Bursa'nın marka kenti kimliğine güç katacak bir çalışma yapılacağına inanıyorum."

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