Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında - Son Dakika
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Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında

6 saat önce

Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ağırladı.

Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında

BURSA - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ağırladı.

Heykel'deki tarihi başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Bursa'nın kültür, sanat ve gastronomi alanındaki potansiyeli değerlendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Yavuz'la Bursa'yı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Buluşmada gerekli değerlendirmelerin yapıldığını, planlama aşamasındaki projelerin hayata geçirilmesi noktasında Ankara'da bazı girişimlerinin olacağını belirten Başkan Aktaş, "Sayın bakan yardımcımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz uygulamaların Bursamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise Bursa'nın kültür ve turizm, özellikle gastronomi alanında farklı konumda bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle Başkan Aktaş'ı ziyaret ettiklerini ve yapılacak işler noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bakanlık olarak, güzide şehrimiz Bursa'nın her daim yanındayız. Burada, oldukça yüksek potansiyel var. Bakanlığımızın ve Büyükşehir'in koordinatörlüğünde, var olan değerlerin turizm ekonomisine dönüşeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Başkanı Alinur Aktaş, günün anısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a Koza Han işlemeli ipek tablo hediye etti.

Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında

Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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