Bursa'nın Turizmdeki Tanıtım Hedefi Sinema Ve Diziler Olacak

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ev sahipliğinde, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan Başkanlığındagerçekleşen toplantıya; Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği yetkilileri, TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, UNESCO Alan Başkanlığı görevlileri, GÜMTOB yetkilileri, Bursa Tarihi Han ve Çarşılar Birliği, SKAL, BHİD, Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü yetkililerin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Toplantıda; İznik'in turizm alanındaki mevcut potansiyelinin daha da arttırılmasına yönelik çalışmalar, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası'na dair hazırlıklar, ünlü yönetmenlerin Bursa'da film çekmeleri için yapılacak girişimler, EMITT Fuarı'nın değerlendirilmesi ve Bursa turizm master planı gibi konular masaya yatırıldı.

Destinasyonların tanıtılmasında sinemanın önemi

Toplantıda; bu yıl Turizm Haftasının daha etkili ve farklı şekilde kutlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Sinemanın önemli bir sanat faaliyeti olmasının yanı sıra aynı zamanda filmin çekildiği bölgeye de ciddi bir tanıtım desteği verdiği ve turizme değer kattığından dolayı, önemli sinema ve dizi yönetmenleriyle iletişim kurulup, onların Bursa'da film çekmeleri konusunda çalışmalar yapılması konusunda mutabık kalındı. TÜRSAB, BEBKA, Tanıtma Birliği işbirliği ile TÜRSAB koordinatörlüğünde, kamu ve özel sektör dizi ve film yapımcılarının Bursa' da ağırlanması ve Bursa protokolü ziyareti organizasyonun planlanmasına karar verilirken, destinasyonların pazarlanmasında ve tanıtılmasında sinemanın rolüne vurgu yapıldı.

Gündem maddeleri kapsamında, İznik Alan Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarla ve güncel durumla ilgili İznik UNESCO Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş tarafından da sunum yapıldı.

Ayrıca toplantıda, Bursa'nın dijital dünyada tanıtıma katkı sunacak web sitesi, sosyal medya hesapları, video ve fotoğraf çalışmalarına dair de görüş alışverişinde bulunuldu.