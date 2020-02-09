Bursa’nın turizmine fenomen desteği
26 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı turizmde tanıtım hamlesi kapsamında Bursa'da ağırlanan Türkiye ve dünya çapında ünlü sosyal medya fenomenleri, Bursa İpeği'ne hayran kaldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı turizmde tanıtım hamlesi kapsamında Bursa'da ağırlanan Türkiye ve dünya çapında ünlü sosyal medya fenomenleri, Bursa İpeği'ne hayran kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:57
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