Bursa’nın turizmine fenomen desteği - Son Dakika
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Bursa’nın turizmine fenomen desteği

26 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı turizmde tanıtım hamlesi kapsamında Bursa'da ağırlanan Türkiye ve dünya çapında ünlü sosyal medya fenomenleri, Bursa İpeği'ne hayran kaldı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı turizmde tanıtım hamlesi kapsamında Bursa'da ağırlanan Türkiye ve dünya çapında ünlü sosyal medya fenomenleri, Bursa İpeği'ne hayran kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:57 
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