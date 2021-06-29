Bursa'nın Unesco'daki 7'Nci Yılı - Son Dakika

29 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'nın UNESCO'daki 7'nci yılı

BURSA - Bursa'nın, "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" adlı dosya ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 7'nci yıl dönümü Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde online yapılan panelle kutlandı.

Bursa'nın Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi, Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının yıldönümü, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da online yapılan panelle kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Facebook sayfası ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan "Geçmişten Geleceğe Kültürel Mirası Anlamak, Planlamak ve Yönetmek" konulu panelin açılışına katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Aktaş, UNESCO alanlarının korunması ve bu alanların turizme kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Bursa Alan Başkanlığı'nın çalışmalarının yanında, tüm Bursalıların alandaki değerlere sahip çıkması gerektiğini ifade eden Akhan, özellikle koruma kullanma dengesini yaşatan bir şehir olmayı arzuladıklarını kaydetti. Bölgeye ayrı bir değer katacak Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi Yarışması sonucunda ortaya çıkan birinci projenin, uygulama projesi safhasının devam ettiğini belirten Akhan, ayrıca şehrin değerlerinin dünyaya tanıtılması ve turizmin geliştirilmesi için Bursa'da 2021 yılının 'Hanlar Bölgesi ve İpek yılı' olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Cumalıkızık'ın tarihi, kültürel ve doğal değerler açısından özgünlüğünün korunması için Cumalıkızık Kentsel Tasarım Rehberi ve Projesi çalışmasının başlatıldığını ifade eden Genel Sekreter Akhan, "Bursa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasında büyük emekleri olan dönemin belediye başkanı Recep Altepe'ye ve halen Alan Başkanlığını yürüten hocamız Neslihan Dostoğlu'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş liderliğinde ekip olarak bu sürecin devamında elimizden gelen katkıyı sunacağız. Böylesine önemli bir şehre, böylesi önemli bir değere olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" dedi.

Moderatörlüğünü Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu'nun yaptığı panelde ise ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkan Y. Mimar Burçin Altınsay "Karmaşık Geçmişler: Çeşitlilikleri Gözeten Gelecekler", ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay da "Değişen Sınırlar ve Geride Kalan Kültür Mirasının Korunması" konulu bir sunum yaptı. ICOMOS Uluslararası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal "Geleceği Planlarken Dünü Yaratmak: Yeni Nesil Savaşlar ve Kültür Varlıklarının Korunması", ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz "Çok Katmanlı Alanlar, Çok Katmanlı Anlamlar: Tarihsel Sürekliliği olan Miras Alanlarında Koruma" başlıklı bildirilerini sundu.

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