Bursa'nın ünlü lezzetlerinden kestane şekeri coğrafi işaret olarak tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Bursa kestane şekeri"ni coğrafi işaret olarak tescil etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, kentte uzun yıllardır üretilen kestane şekerinin tescili için TÜRKPATENT'e yapılan başvuru sonuçlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya genelinde coğrafi işaret tescilli yaklaşık 10 bin ürün bulunduğuna dikkati çekti.

Coğrafi işaretli ürünlerin dünyada 200 milyar dolarlık, Avrupa'da ise 60 milyar avroluk pazarının bulunduğunu belirten Burkay, "Bursa'mız da coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri. Oda olarak sahip olduğumuz değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda ilk müracaatı kestane şekeri için yaptıklarını bildiren Burkay, "Türk Patent ve Marka Kurumundan kestane şekeri için coğrafi işaret tescili alınması memnuniyet verici. İnşallah yakın zamanda Bursa kestane şekeri için Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret alınması için çalışmalara başlamayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

6 ürün için süreç devam ediyor

Cevizli lokum, cantık, tahinli pide, Bursa döner kebabı, süt helvası ve üzüm şırası için de coğrafi işaret çalışmalarının devam ettiğini belirten Burkay, tescil belgesiyle ürünlerin Bursa ekonomisine katkısının artacağını vurguladı.

Burkay, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret tescili ile hem Bursa'ya özgü ürünlerin katma değeri hem de üreticilerin gelirleri artacak. Odamız İş Geliştirme Birimi de aynı zamanda Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi olarak hizmet vermektedir. Bursa'daki ürünlerin tescillenmesi için önümüzdeki dönemde de çalışmalara devam edeceğiz."