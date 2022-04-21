Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı - Son Dakika
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Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı

21.04.2022 10:58

Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı Bursa'da yaklaşık 1 haftadır yağmur ve gökyüzünü kaplayan bulutlar hayatı etkilerken, dron ile görüntülenen bulutların üzeri ise insana huzur veriyor.

Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı

BURSA - Bursa'da yaklaşık 1 haftadır yağmur ve gökyüzünü kaplayan bulutlar hayatı etkilerken, dron ile görüntülenen bulutların üzeri ise insana huzur veriyor.

Nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen Uludağ'daki kar kalınlığı 1 metreye yakın. Şehir merkezindeki hava sıcaklığı ise gece 6-7 dereceleri gördü.

Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla yağan yağmur ve bulutlar sebebiyle, insanlar güneşin ısıtan yüzüne hasret kaldı. Bursa'nın çeşitli noktalarından kaldırılan dronla çekilen görüntüler ise insana huzur veriyor.

Yaklaşık 600 metre yüksekliğe kadar çıkan dron, güneşin ışıldayan yüzünü bulutların arasında görüntüledi.

Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı
Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı
Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı
Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı

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Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı - Son Dakika
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