Bursa'nın vitrini Yıldırım'da

Yeşil Türbe'den Ulu Cami'ye, Irgandı Köprüsü'nden Teleferik'e, Cumalıkızık'tan Hünkar Köşkü'ne, bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel eserlerin modelleriyle adeta Bursa'nın vitrini olan Minia Yıldırım taşınıyor. Kaplıkaya Cazibe Merkezi içerisinde yer alan 'Minia Yıldırım'daki eserler, Yıldırım Belediyesi'nin bahçesinde sergilenecek. Çalışma kapsamında ilk olarak Bursa ve Yıldırım'ın simgesi olan Yeşil Türbe, gerekli onarımlar yapıldıktan sonra Yıldırım Belediyesi bahçesindeki yerine yerleştirildi.

ULAŞIMI DAHA KOLAY

Bursa'nın ve Yıldırım'ın yüzlerce yıllık bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım, bu gün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Osmanlı Medeniyeti'ne beşiklik etmiştir. Öyle ki Osmanlı kırsal mimarisinin ilk yansımalarından Cumalıkızık, sosyal mimarisinin ilk örneklerinden Yıldırım Külliyesi, askeri mimarinin ilk eserlerinden Balabanbey Kalesi' ve Osmanlı'nın ilk tıp fakültesi olarak nitelendirilen Yıldırım Darüşşifa'sı gibi zenginliklerimize ev sahipliği yapıyoruz. Yeşil Külliyesi, Cumalıkızık ve Yıldırım Külliyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. İşte bu eserlerimizin bire bir modellenmiş minyatürlerinin bulunduğu 'Minia Yıldırım'daki eserleri, hemşerilerimiz daha kolay ziyaret edebilsinler diye belediyemizin önünde sergileyeceğiz. Bu kapsamda Yeşil Türbe minyatürünü Cazibe Merkezi'ndeki yerinden alarak, gerekli onarımları yaptıktan sonra Belediye'mizin önünde sergilemeye başladık. Tamirat ve onarımı biten eserlerimizi de kısa süre içerisinde Belediye'nin önüne taşıyacağız. Böylece, insanlarımıza belediyemizin önünde mini bir Bursa turu attırmış olacağız" ifadelerini kullandı.