Yenişehir'de ahşap ev çıkan yangında kül oldu - Son Dakika
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Yenişehir'de ahşap ev çıkan yangında kül oldu

03.09.2022 18:31
Yenişehir'de ahşap ev çıkan yangında kül oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Karaamca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İçöz'e ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ahşap evi sardı. Yan binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu Mehmet İçöz'e ait ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile müdahale eden Karaamca Mahallesi sakinleri, "Eğer itfaiye zamanında müdahale etmeseydi yan evlere sıçrar ve bir çok ev yanardı. Allah korudu. Can kaybının olmaması tek tesellimiz" dedi.

Yangından kısa süre sonra mahalleye gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Davut Aydın, yaraların sarılacağını söyledi. Başkan Aydın, "Allah korusun haberi alır almaz mahallemize gelerek eve yanan vatandaşımıza destek olduk. Çok şükür can kaybı yok. Belediye olarak biz elimizden gelip yaraların sarılmasını sağlayacağız. Aile ile görüştük şu an acil ihtiyaçlarının olmadığını söylediler. Vatandaşımız aynı mahallede yaşayan annesinin evinde kalacak. Bu nedenle en kısa zamanda gerekli desteği sağlayıp bu kardeşimizin mağduriyetini gidereceğiz' dedi. - BURSA

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Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangın Bursa'da kalıp fabrikasında korkutan yangın
Kaynak: İHA

Yenişehir, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yenişehir'de ahşap ev çıkan yangında kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenişehir'de ahşap ev çıkan yangında kül oldu - Son Dakika
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