Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı - Son Dakika
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Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

24.08.2022 23:16
Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı.

Menteşe Mahallesi'nde yaklaşık 300 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırdan bazılarını, sağanak nedeniyle su bastı. Çadırlardan 8'i kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Mevsimlik işçiler, Menteşe Mahallesi'nde soğuk hava deposu olarak inşa edilen ancak kullanılmaya başlanmayan binada konaklayacak.

AFAD ekipleri de bölgeleye gelerek işçilere battaniye ve yiyecek yardımında bulundu.

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Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı: 270 işçi ve 30 çocuk tahliye edildi Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı: 270 işçi ve 30 çocuk tahliye edildi Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (3) Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (3)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı - Son Dakika
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