Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı - Son Dakika
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Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı

25.08.2022 14:02
Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su basarken, 11'i kullanılamaz hale geldi.

Kentte sağanak ve dolu, özellikle Orhangazi, İznik ve Yenişehir'de hayatı olumsuz etkiledi. Yenişehir'in Menteşe Mahallesi'nde 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su bastı. 11 çadır, kullanılamaz hale gelirken, 25 işçi de Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin deposuna nakledildi. İşçiler, geceyi burada geçirdi. Su baskınlarına karşı bölgeye tedbir amaçlı AFAD, ANDA ve Kızılay ekipleri de sevk edildi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra zemin güçlendirilmesi için bölgeye çakıl getirildi. Meteorolojinin ikinci uyarısı sonrası işçiler, çadırlarının etrafında yağmur suyu kanalı açmaya çalıştı. Beklenen sağanak nedeniyle işçilerin başka bölgeye nakledileceği öğrenildi.

'11 ÇADIR KULLANILAMAZ HALDE'Şiddetli yağmur sonrası işçilerin ihbarda bulunduğunu belirten Menteşe Mahallesi muhtarı Ahmet Erdem Bayram, "Ben de kaymakam ve belediye başkanımıza haber verdim. Çok hızlı bir şekilde geldiler. Kontrolünü yaptılar. AFAD, Kızılay ekipleri de geldi, bütün tedbirler alındı. Çadırları su altında kalan işçilerimizi tahliye ettik. Kooperatif binasında bulunan depoya geçirdik. Kızılay tarafından yiyecek, giyecek, yatak tedariki yapıldı. Sabah itibarıyla yeniden çadırlarına getirildiler. Çadırlarda temizlik yapıyorlar. 80 çadırımız var, su altında kalan 11 çadırımız oldu. Kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir ve Yenişehir belediyemiz çalışmalarını yapıyorlar, çakıl malzemesi getirdiler. Zemini düzeltip, tekrar yeni çadırlar kuracağız" dedi.24 senedir köye geldiğini söyleyen mevsimlik işçilerin çavuşu Selahattin Değnekli ise "Dün akşam yoğun yağmur yağdı, sel oldu. Çadırlarımız sıkıntılı, 12 senedir aynı çadırları kullanıyoruz. 11 çadır zaten gitti. Yetkililerden daha güvenli yeni çadırla istiyoruz" diye konuştu.'ÇADIRIN İÇİNE TOPRAKTAN DUVAR ÖRDÜM'

Kayseri'den her sene Yenişehir'e mevsimlik işçi olarak geldiklerini söyleyen Melike Açar (44), çadırının kullanılamaz hale geldiğini ve geceyi nöbet tutarak geçirdiklerini belirterek, "Şanlıurfalıyız, Kayseri'de oturuyoruz. Her sene geliyoruz. Çok şiddetli yağmur geldi, dolu yağdı. Unumuz, ekmeğimiz gitti. Ekmeğin yarısını çöpe attım. Ekmek açacak yer yok, odunlar hep ıslandı. Çoluk çocukla perişan olduk. Yataklar ıslandı, içeriyi su bastı. Gece boyunca uyumadık, hep ayaktaydık. İçeri toprak götürüp, duvar gibi çadırın kenarlarını ördüm" dedi.


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Kaynak: DHA

Yenişehir, Kızılay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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