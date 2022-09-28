Büyüyüp kavgaya dönüşen olayda Halil G. tarafından tüfekle açıldığı öne sürülen ateş nedeniyle vücutlarına saçmalar isabet eden Tilhat ile yanında bulunan S.K. (29), M.K. (62) ve M.K. (9) yaralandı.

Çayır Mahallesi Hürriyet Sokağı'nda karşılıklı evlerde yaşayan Halil G. ile Ekrem Tilhat (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Yenişehir, Hürriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da komşu kavgasında tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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