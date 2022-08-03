Kazada ölen 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika
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Kazada ölen 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

03.08.2022 15:23
Kazada ölen 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muzaffer Ünal ve eşi ile arkadaşı, İnegöl ilçesinde toprağa verildiler.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muzaffer Ünal ve eşi ile arkadaşı, İnegöl ilçesinde toprağa verildiler.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Yenişehir-İznik yolu çevreyolu kavşağında meydana geldi. Necmi Z. yönetimindeki 11 EN 750 plakalı tır, iddiaya göre Muzaffer Ünal'ın kullandığı 16 AHF 78 plakalı otomobile çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, tır ise tarlaya savruldu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muzaffer Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı tır şoförü ile otomobildeki Samiye Ünal (66) ve İbrahim Güner de (65) ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybettiler

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Kıbrıs Barış Hareketi Gazisi Muzaffer Ünal (69) olay yerinde, eşi Samiye Ünal (66) ile arkadaşı İbrahim Güner (64) ise Yenişehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İnegöl'de toprağa verildiler

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri İnegöl ilçesine getirildi. Muzaffer Ünal ile eşi Samiye Ünal, İnegöl'ün kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde, İbrahim Güner ise İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi Mevlana Camii'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

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İnegöl Yeniceköy'de 4 kilometre yeni yol hattı oluşturuluyor İnegöl Yeniceköy'de 4 kilometre yeni yol hattı oluşturuluyor Bursa'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı Bursa'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

Yenişehir, İnegöl, Kıbrıs, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazada ölen 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika
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