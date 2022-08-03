Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Yenişehir- İznik kara yolu çevre yolu kavşağında meydana geldi. Necmi Z. yönetimindeki 11 EN 750 plakalı TIR, Muzaffer Ünal'ın kullandığı 16 AHF78 plakalı otomobile çarptı. Otomobil demir yığınına döndü, TIR da tarlaya savruldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Muzaffer Ünal'ın (68) ardından eşi Samiye Ünal (66) ile arkadaşı İbrahim Güner (66) de hayatını kaybetti. Ünal çifti ile Güner'in cenazeleri, İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yenişehir, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'daki kazada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

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