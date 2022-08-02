Kazada, otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki Samiye Ünal (66) Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yenişehir, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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