Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü

13.09.2022 11:18
Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akdere Mahallesi yolundaki akaryakıt istasyonun arkasında traktörün devrildiğini ve altında bir kişinin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Niyazi Yakut (71) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan araştırmada Yakut'un bölgede tarlasının olduğu, dünden bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Yakut'un cenazesi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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