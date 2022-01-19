Bursa'nın yeşili beyazla buluştu - Son Dakika

Bursa'nın yeşili beyazla buluştu

BURSA Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaza büründü. Bursa'nın tarihi yapıları başta olmak üzere bir çok yerleşim yeri drone ile havadan görüntülendi.

Uludağ'ın eteklerinden başlayarak, Marmara Denizi'nin kıyılarına kadar hakim olan kar yağışı, sabah saatlerinde şehir merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Şehir merkezinde yer alan ve kışın kar yağmasıyla birlikte ortaya çıkan Demirkapı mahallesinde bulunan renkli evler, Tophane Saat Kulesi, Ulucami, Surlar ve Hanlar bölgesi kar yağışıyla birlikte ortaya güzel ve renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Güzelliklerin her biri dorne ile havadan görüntülendi. Şehir merkezinde ana yolların açık olduğu ve yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde yolların ve sokakların halen karla kaplı olduğu görüldü. Ayrıca termometrelerinde sabah saatlerinden bu yana hava sıcaklığının eksinin altında olduğunu gösterdi.