Bursa'da durdurulan araçta 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da durdurulan araçta 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

18.09.2022 19:04
Bursa'da durdurulan araçta 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Hacivat Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan F.D. (30) ile S.D. (45) ekipler tarafından gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Servis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili'deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyor Servis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili'deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyor Bursa'da servis aracına saldıran teröristlerin kullandığı eve operasyon düzenlendi Bursa'da servis aracına saldıran teröristlerin kullandığı eve operasyon düzenlendi
Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da durdurulan araçta 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:24 Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
17:56 20 yaşındaki Türk golcü Filipinler'de gündem oldu! Tek devrede attığı 4 gol baş döndürdü
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bir vatandaşı "Sigara içmesin" diye uyardı! Sonrasında olanlar sosyal medyada gündem oldu
17:23 Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor
17:18 UEFA'dan Şampiyonlar Ligi hakkında tarihi karar! Devler Ligi, Avrupa'yı terk ediyor
17:03 "Çitos Efe" son haliyle yeniden gündem oldu
17:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yoksulun, yoksulluğunun istismar edildiği sürece son vermek istiyoruz
16:48 Burak Kut'un eşinin son hali olay oldu! Neden böyle çirkin biriyle evlendin demişlerdi
16:41 Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı
16:34 Tayvan'da yaşanan 6,9'luk deprem, spor salonundakilere korku dolu anlar yaşattı! İşte tüyler ürperten görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 19:04:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da durdurulan araçta 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement