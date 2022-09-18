İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Hacivat Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da durdurulan araçta 420 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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