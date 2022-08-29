Bursa'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

29.08.2022 05:54
Bursa'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde devrilen servis aracının sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde devrilen servis aracının sürücüsü yaralandı.

Burhan Yıldırım (25) idaresindeki 16 S 4643 plakalı minibüs, Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüsün tekerlekleri ve bazı parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yıldırım, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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